Schmidt-Tochter Susanne darf im Haus ihrer Eltern noch rauchen

Berlin (APA/dpa) - Ihr Elternhaus in Hamburg-Langenhorn ist inzwischen eine Art Museum, aber Susanne Schmidt (71) kommt gerne dorthin zurück. Sechs bis acht Mal im Jahr, sei sie dort, sagte die Tochter von Helmut und Loki Schmidt der „Bild“-Zeitung (Samstagsausgabe).

„Das ist schon seltsam manchmal. Es ist ja alles noch so, wie es früher war. Selbst in den Küchenschubladen finde ich jede Kleinigkeit wieder, als wären meine Eltern nur mal kurz raus.“ Susanne Schmidt (71), die seit rund 30 Jahren mit ihrem Mann in der englischen Grafschaft Kent lebt, hat ein besonderes Privileg: Sie darf im Haus ihrer Eltern weiterhin rauchen - ansonsten gilt dort Rauchverbot.

Wenn sie an ihre Eltern denkt, vermisst sie vieles: „Die Diskussionen, das Lachen, das Klavierspielen im Hintergrund, wenn mein Vater gute Laune hatte. Und die langen Gespräche mit meiner Mutter. Da saßen wir stundenlang, feilten uns die Nägel und hechelten die Familie durch.“ Der SPD-Politiker starb 2015, seine Frau schon 2010. Helmut Schmidt wäre am 23. Dezember 100 Jahre alt geworden, seine Frau Loki am 3. März dieses Jahres. Am Samstag stand in Hamburg eine Feier beider Geburtstage in der Elbphilharmonie auf dem Programm - mit dem deutschen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Festredner.