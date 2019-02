SPE-Kongress - Sozialdemokraten stellen Wahlprogramm vor

Madrid (APA) - Am heutigen Samstag wollen Europas Sozialdemokraten (SPE) in der spanischen Hauptstadt Madrid ihr Wahlprogramm für die Europawahlen vorstellen. Ein „Neuer Sozialvertrag für Europa“ lautet das Motto. Die Präsentation, mit der auch offiziell die Europa-Tour des SPE-Spitzenkandidaten Frans Timmermans beginnt, findet im Rahmen eines europäischen Parteikongresses im Madrider Coliseum Theater statt.

„Die Rechte hat viele Pläne, Europa zu zerstören. Wir müssen ihnen konkrete Pläne entgegenhalten, Europa weiter aufzubauen“, motivierte Timmermans am Freitagabend seine europäischen Parteigenossen. Timmermans wird am Samstag zusammen mit Spaniens sozialistischem Ministerpräsidenten Pedro Sanchez offiziell das Wahlprogramm vorstellen.

Die Rechte basiere ihre EU-Kampagne auf Angst, auf Fake News, auf eine Politik der Ausgrenzung und des Hasses. „Geben wir den Menschen Hoffnung. Zeigen wir ihnen, dass es mehr gibt als Austeritätspolitik. Schaffen wir Arbeitsplätze für unsere Jugend. Lassen wir sie teilhaben, die Zukunft Europas aufzubauen. Jetzt heißt es kämpfen“, so Timmermans.

„Die destruktiven Kräfte im Inneren Europas haben sich in den letzten Jahren verankern und etablieren können. Das ist ein großes Problem“, versicherte auch die neue SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner im Gespräch mit der APA auf dem Weg in die spanische Hauptstadt, wo sie heute zusammen mit dem SPÖ-Spitzenkandidaten Andreas Schieder am SPE-Kongress teilnimmt.

Um diesen „destruktiven Kräften entgegenzuwirken, müsse die europäische Sozialdemokratie „ein neues Projekt finden, das als Kohäsionskraft wirken könne“. Rendi-Wagner weiter: „Die Antwort der Sozialdemokratie ist: Ein Europa des stärkeren Zusammenhalts, ein Europa der Gerechtigkeit“, sagte sie. Zudem steht die Stärkung der Demokratie im Mittelpunkt des Wahlprogrammes. Für die SPÖ-Vorsitzende ständen in diesem Zusammenhang auf dem SPE-Kongress vor allem drei Themen im Mittelpunkt: Steuergerechtigkeit, die Stärkung der Demokratie und Nachhaltigkeit.

Am 26. Mai wird ein neues Europaparlament gewählt. Dabei wollen Europas Sozialdemokraten vor allem mit Plänen für ein „sozialeres, gerechteres und nachhaltigeres Europa“ punkten. Umfragen sagen den Europäischen Sozialdemokraten eine Niederlage voraus. Stärkste Partei dürfte nach jetzigem Stand wieder die Europäische Volkspartei werden, die mit dem deutschen CSU-Politiker Manfred Weber an der Spitze in die Wahl zieht.

Der SPE-Kongress findet bewusst in Madrid statt. Am 28. April, knapp einen Monat vor den Europawahlen, finden in Spanien vorgezogene Parlamentswahlen statt. Europas Sozialdemokraten wollen Spaniens sozialistischem Ministerpräsidenten Pedro Sanchez damit den Rücken stärken. Sanchez ? Sozialisten gelten bei den Neuwahlen als Favoriten.

Die beiden Oppositionsparteien PP und Ciudadanos könnten mit der Unterstützung der neuen rechtspopulistischen Vox-Partei allerdings eine regierungsfähige Mehrheit bekommen. „Zeigen wir in Spanien, dass die reaktionären Kräfte aufzuhalten sind“, feuerte Spaniens Entwicklungsminister und PSOE-Organisationssekretär Jose Luis Abalos die SPE-Kongressteilnehmer am Freitagabend an.