SPE-Auftakt mit bilateralen Gesprächen

Madrid (APA) - Sozialdemokraten in Österreich, Deutschland und Schweden werden eine gemeinsame Initiative zu den Bereichen Gerechtigkeit und Arbeitsmarkt wieder aufnehmen. Das war das Ergebnis des ersten bilateralen Treffens der SPÖ-Delegation beim Parteikongress der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) am Samstag in der Früh in Madrid.

SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner und Spitzenkandidat Andreas Schieder trafen sich mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven und der deutschen SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles. Die Initiative war 2014 gemeinsame mit den Gewerkschaften gegründet worden. Für einige Zeit war es aber ruhig geworden um die verstärkte Zusammenarbeit. Das soll sich ab jetzt wieder ändern, so Rendi-Wagner zur APA nach dem bilateralen Treffen. Die konkreten Themen würden erst definiert werden.

Mit der deutschen Delegation habe man sich vor allem zu innenpolitischen Themen ausgetauscht. „Wir haben stark bei der Erstellung des europäischen Wahlprogrammes zusammengearbeitet. Für die Europawahl werden wir bald gemeinsam mit der deutschen Spitzenkandidatin Katharina Barley einige neue Politik-Vorschläge vorstellen“, sagte Schieder.

Danach folgte ein bilaterales Treffen mit dem spanischen Regierungschef Pedro Sanchez. Hier ging es vor allem um den Austausch zur spanischen innenpolitischen Situation. „Sanchez kämpft wie die Sozialdemokratie insgesamt in Europa gegen einen Rechtskurs“, sagte Rendi-Wagner zur APA. Die Austragung des Kongresses in Madrid sei ein Signal der Unterstützung in Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen in Spanien. „Nach der Wahl wird sich die Frage stellen, ob die Konservativen und Liberalen so wie in Österreich keine Skrupel haben mit Rechtspopulisten zu regieren oder auf pro-europäischen Kurs bleiben“, so die SPÖ-Chefin.

Am Freitagabend gab es bereits ein Treffen mit dem portugiesischen Regierungschef Antonio Costa.