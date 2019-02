Nordische WM: Ergebnisse Damen Skiathlon - Johaug siegte

Seefeld (APA) - Ergebnisse vom Langlauf-WM-Skiathlon der Damen am Samstag in Seefeld (je 7,5 km klassisch und Skating):

1. Therese Johaug (NOR) 36:54,5 Minuten - 2. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 57,6 Sek. - 3. Natalja Neprjajewa (RUS) 58,7 - 4. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (NOR) 1:02,0 - 5. Frida Karlsson (SWE) 1:07,4 - 6. Charlotte Kalla (SWE) 1:13,3 - 7. Heidi Weng (NOR) 1:20,2 - 8. Krista Pärmäkoski (FIN) 1:33,7 - 9. Anastasia Sedowa (RUS) 1:50,4 - 10. Rosie Brennan (USA) 2:01,8. Keine Österreicherin am Start.