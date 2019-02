Vater und Sohn als Ladendiebe auf Mariahilfer Straße unterwegs

Wien (APA) - Vater und Sohn sind Donnerstagnachmittag auf der Mariahilfer Straße in Wien-Neubau gemeinsam auf Diebestour gewesen. Die Österreicher im Alter von 55 und 31 Jahren ließen in einem großen Kaufhaus ein 350 Euro teures Smartphone mitgehen. Sie wurden auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Beim Sohn wurde zudem eine kleine Menge Heroin sichergestellt, berichtete die Polizei am Samstag.