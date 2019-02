Mann griff bei Festnahme in Wien-Favoritin Beamtin in den Schritt

Wien (APA) - Ein Mann hat sich bei seiner Festnahme am Wiener Hauptbahnhof in Favoriten gewehrt und einer Polizistin in den Schritt gegriffen. Der Ungar, der sich illegal in Österreich aufhielt, ließ sich auf den Boden fallen und begann wild um sich zu schlagen. Der 42-Jährige wurde festgenommen und wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und sexueller Belästigung angezeigt.