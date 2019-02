Fotofahndung nach Wettcafe-Überfall in Graz

Graz (APA) - Nach dem bewaffneten Wettcafe-Überfall in der Nacht auf Freitag in Graz ist die Suche nach dem Täter weitergegangen. Das Landeskriminalamt Steiermark hat am Sonntag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz Fotos des Unbekannten aus einer Überwachungskamera veröffentlicht und um Hinweise ersucht.

Der maskierte Täter hat das Wettcafe in der Asperngasse im Grazer Bezirk Lend am 21. Februar gegen 20.45 Uhr überfallen und die Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Er bediente sich an der Kassenlade und stopfte die Beute in seine Hosen- und Jackentaschen. Nachdem er feststellte, dass sich im Tresor kein Bargeld befand, flüchtete er zu Fuß in Richtung Westen, verletzt wurde niemand. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Unklar blieb weiterhin, wie der Verdächtige so schnell entkommen konnte. Die Höhe der Beute sei noch nicht erhoben, sagte Bezirksinspektor Benjamin Pfingstl der APA. Die Polizei hoffte auf Hinweise aus der Bevölkerung und fahndete mit zwei Fotos nach dem zum Tatzeitpunkt dunkel bekleideten Mann. Der Unbekannte wird auf etwa 1,70 Meter geschätzt und dürfte etwa 40 Jahre alt sein. Laut Polizei sprach er Deutsch mit ausländischem Akzent.

Er trug eine schwarze Sturmhaube und eine graue Wollhaube mit einem „adidas“-Schriftzug, eine schwarze, wattierte Kapuzenjacke und eine dunkelblaue oder schwarze Jogginghose mit einem runden Emblem rechts in Gesäßhöhe. Seine Hände verdeckte er mit grauen Handschuhen, weiters trug er blaue Adidas-Sneakers mit weißen Sohlen. Hinweise (auch anonym) werden an den Dauerdienst des Landeskriminalamtes Steiermark unter der Telefonnummer 059133/603333 erbeten.