Nordische WM: Röthe sorgte im Skiathlon für nächsten Norweger-Triumph

Seefeld (APA) - Sjur Röthe hat im vierten Langlauf-Rennen der Nordischen Ski-WM in Seefeld für den vierten norwegischen Triumph gesorgt. Der Mitfavorit gewann am Samstag bei frühlingshaften Verhältnissen den Skiathlon über 30 km in einem packenden Dreier-Zielsprint knapp vor dem Russen Alexander Bolschunow und seinem Landsmann Martin Johnsrud Sundby.

„Ich hatte einen Plan, es ist wirklich gut ausgegangen. Ich wollte in der zweiten, dritten Position in die letzte Abfahrt, es war perfekt mit Martin. Ich habe Energie sparen können für die letzten paar hundert Meter. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden“, meinte Röthe nach seinem ersten Einzeltitel bei einem Großereignis nach Staffel-Gold und Skiathlon-Bronze bei der WM 2013.

Zu den großen Geschlagenen vor 12.100 Zuschauern gehörten Titelverteidiger Sergej Ustjugow (9.) und vor allem Sprint-Weltmeister Johannes Hösflot Kläbo (30.). Bernhard Tritscher kam als einziger Österreicher mit über sechs Minuten Rückstand nicht über Rang 46 hinaus. „Die ersten zwei Runden waren ok, aber beim Wechsel war ich muskulär schon ziemlich angeschlagen, deshalb war es im Skating schwer. Ich habe mich dann mit einer kleinen Gruppe durchgeschlagen“, sagte der Salzburger, der das Rennen auch als Training für den 50er am Schlusstag sah.

Im Skiathlon über je 15 km in der klassischen und Skating-Technik hatte Bolschunow mit einer Tempoverschärfung in der letzten Klassik-Runde das Spitzenfeld gesprengt. Ustjugow und Kläbo kamen bereits da nicht mehr mit. Auch nach dem Wechsel auf die Skating-Ski leistete der Russe viel Führungsarbeit, am Ende erwies sich aber der dreifache Saisonsieger Röthe 0,1 Sekunden vor ihm als der Cleverere und knapp der Schnellere. Routinier Sundby blieb 0,7 Sekunden zurück der erste WM-Einzeltitel ein weiteres Mal knapp verwehrt.

Rund zwei Stunden vor Röthe hatte Therese Johaug im Damen-Skiathlon überlegen triumphiert. Aus dem Skating-Sprint waren Kläbo und Maiken Caspersen Falla als Sieger hervorgegangen. Am Sonntag haben die Norweger im Teamsprint die nächsten Gold-Gelegenheiten.