Gedenken an brutale Roma-Morde in Ungarn

Budapest (APA) - Mit Kranzniederlegungen haben Vertreter von Regierung, Parteien, Roma- und Zivil-Organisationen am Samstag des zehnten Jahrestages der blutigen Serie von Anschlägen auf Roma in Ungarn gedacht. Am 23. Februar 2009 hatten Rechtsextreme das Haus einer Roma-Familie in der Gemeinde Tatarszentgyörgy, 50 Kilometer südlich von Budapest, mit Brandsätzen attackiert und auf die fliehende Familie geschossen.

Dabei töteten sie den Vater und seinen fünfjährigen Sohn. Der Anschlag gehörte zu einer rassistisch motivierten Mordserie, bei der 2008 und 2009 sechs Menschen starben. Zehn weitere Opfer wurden schwer verletzt. Gegen die drei für die sechs Morde verantwortlichen Hauptangeklagten wurden 2016 rechtskräftige, unbedingte lebenslängliche Haftstrafen verhängt.

Außer der tiefen Trauer wurde vor zehn Jahren seitens der Roma-Bevölkerung auch fehlendes Mitgefühl in der Bevölkerung und anhaltende Diskriminierung der Roma beanstandet. Kritik fand auch das Verhalten des Gemeinderates von Tatarszentgyörgy. Dieser hatte 2010 das Aufstellen eines öffentlichen Denkmals für den ermordeten Vater und Sohn verweigert.

In einer Aussendung am Gedenktag erinnerte die oppositionelle Demokratische Koalition (DK): Wir dürfen nie vergessen, mit welchen Folgen blinde Wut, Ausgrenzung und Rassismus einhergehen können.