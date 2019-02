Bischöfe betrachten Kinderschutzgipfel im Vatikan als „Wende“

Vatikanstadt (APA) - Die Teilnehmer an der Kinderschutzkonferenz im Vatikan betrachten das Gipfeltreffen als „Wendepunkt“ im Einsatz der Kirche gegen Kindermissbrauch. „Das Zuhören in einem Klima des gegenseitigen Respekts führt zu großen Resultaten“, sagte der Moderator der Konferenz, Pater Federico Lombardi, am Samstag bei einem Pressebriefing.

In den wenigen Tagen des Gipfels sei das Bewusstsein für die Notwendigkeit, effiziente Strategien im Kampf gegen Kindesmissbrauch umzusetzen, stark gewachsen, sagte Lombardi. Die Gipfelteilnehmer seien von den Zeugnissen der Missbrauchsopfer zutiefst bewegt.

Der deutsche Kardinal Reinhard Marx hob die Offenheit und die Bereitschaft der Gipfelteilnehmer hervor, den Wandel in Richtung einer stärkeren Kommunikation auch bei einer „schrecklichen“ und stark ausgedehnten Plage wie jene des Kindesmissbrauchs zu akzeptieren.

„Die Schritte nach vorn in der Kultur des Dialogs, die wir in diesen Tagen hier gemacht haben, sind beeindruckend“, sagte Marx. Er äußerte die Hoffnung, dass das nächste Kinderschutztreffen nicht in fünf Jahren, sondern viel früher stattfinde.

Wer Kinder verletze, verletze Gott, hoben die Teilnehmer am Gipfeltreffen hervor. Im Rahmen der Arbeitsgruppen wurde die Notwendigkeit unterstrichen, dass die Kirche zu mehr Synodalität finde. Zugleich sei es wichtig, jene Länder zu unterstützen, die noch keine Protokolle zum Kinderschutz entworfen haben. Wichtig sei auch, die Präsenz von Frauen und Laien in den Diözesen zu stärken.

Besprochen wurde auch das Thema einer genaueren Prüfung der Seminaristen. Alle Aspekte ihrer Persönlichkeit sollten genau beleuchtet werden. Kandidaten, die von einem Seminar abgelehnt worden seien, dürften nicht von einem anderen aufgenommen werden, hieß es beim Gipfeltreffen. Am Samstag befassten sich die Konferenzteilnehmer mit dem Thema Transparenz.

Inzwischen demonstrierten Vertreter von Missbrauchsopfern unweit des Vatikans. Sie forderten vom Papst und den Kirchenoberen konkrete Ergebnisse am Ende der Konferenz am Sonntag.