Nordische WM: Splitter aus Seefeld

Seefeld (APA) - Splitter von der Nordischen WM in Seefeld:

Ex-Langlaufweltmeister Alois Stadlober freute sich als Obmann des WSV Ramsau am Dachstein über Bronze seines Vereinsmitglieds Franz-Josef Rehrl. „Wir sind stolz und hoffen, dass es im Teamsprint so weiter geht“, sagte der ORF-Co-Kommentator. Rehrl sei ein klasser Bursch mit einer vielversprechenden Zukunft. „Ich denke oft, er ist fast zu nett für einen Leistungssportler.“

Der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) feiert am Sonntag in Innsbruck einen Gala-Abend anlässlich „20 Jahre Nordische Skiweltmeisterschaften Ramsau am Dachstein 1999“. Auf Einladung des ÖSV, des Steirischen Skiverbandes und des WSV Ramsau begeht man das Jubiläum gemeinsam mit „Sportgrößen von heute und damals“. Erwartet werden unter anderem die 1999 siegreichen Langlaufstaffel-Läufer um Alois Stadlober und Markus Gandler, Maria Theurl-Walcher, das Skisprungteam um Andreas Widhölzl sowie aktuelle ÖSV-Sportler.

Am Montag springen Prominente bei der Charity-Veranstaltung „World Team Masters“ in Seefeld für einen guten Zweck. In Zweier-Teams messen sich Benjamin Raich, Michaela Kirchgasser, Nicole Hosp, Oliver Pocher, Bojan Krizaj, Eddie the Eagle, Kjetil Andre Aamodt und Sven Fischer mit Alpinskiern auf einer Schanze, die Weiten von 20 Metern zulässt. Für jeden gesprungenen Meter geht ein Euro zugunsten eines Ski-Urlaubs für gehörlose Kinder.