Eisschnelllauf: Herzog startete mit Platz zwei in Sprint-WM

Heerenveen (APA) - Eisschnellläuferin Vanessa Herzog ist mit einem zweiten Platz in die Sprint-WM in Heerenveen gestartet. Die Tirolerin war am Samstag über 500 m in 37,31 Sekunden nur 4/100 langsamer als die japanische Topfavoritin Nao Kodaira. Der zweite von vier Läufen ist der 1.000-m-Bewerb, der für Herzog bereits um 16.20 (live ORF Sport +) auf dem Programm steht. Die Entscheidung folgt am Sonntag.