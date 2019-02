Nordische WM: Rehrl und Gruber bilden ÖSV-Duo für Kombi-Team-Sprint

Seefeld (APA) - Die ÖSV-Teamführung der Nordischen Kombination hat am Samstag Franz-Josef Rehrl und Bernhard Gruber als Duo für den Team-Sprint der WM in Seefeld bekanntgegeben. Der Bronzemedaillengewinner vom Freitag und der Ex-Weltmeister vertreten damit am Sonntag im Springen auf dem Bergisel (10.30 Uhr) und im jeweils 5 x 1,5-km-Langlauf in Seefeld (13.30/beides live ORF eins) Österreichs Farben.