Indiens Premier nutzt weltgrößtes Hindu-Fest für Wahlkampf

Neu-Delhi (APA) - Indiens Premierminister Narendra Modi nutzt das weltgrößte religiöse Fest Kumbh Mela für den Wahlkampf. Bei dem hinduistischen „Fest des Kruges“ gehe es gleichermaßen um „soziale Reformen“ wie um „Spiritualität“, sagte Modi am Samstag laut Kathpress vor Delegierten der Millionen umfassenden Kumbh-Mela-Pilger aus 188 Ländern.

Die Parlamentswahlen im April und Mai bezeichnete der Politiker der hindunationalistischen Partei BJP (Bharatiya Janata Party, Indische Volkspartei) als „Kumbh der Demokratie“, heißt es in der auf Modis Webseite veröffentlichten Erklärung. Wie die Kumbh Mela sei auch die indische Parlamentswahl eine „Quelle der Inspiration für die ganze Welt“.

Zu dem jahrtausendealten hinduistischen Fest der Reinigung durch ein Bad im heiligen Fluss Ganges wurden rund 120 Millionen Pilger aus aller Welt erwartet. Es begann am 15. Jänner und endet am 4. März. Neben religiösen Ritualen sind Seminare und Foren ein Schwerpunkt des Festes, bei denen soziale und politische Fragen diskutiert werden.

Die Kumbh Mela 2019 ist auch ein politisches Ereignis, das im Wahlkampf von hindunationalistischen Organisationen und Parteien für Propaganda genutzt wird. An den Orten der heiligen Waschung am Ufer des Ganges wurden laut indischen Medien Tausende Pappfiguren von Premierminister Modi aufgestellt.

Oppositionsführer Rahul Gandhi hat Modi im Wahlkampf wiederholt vorgeworfen, die Religion als „politische Waffe“ zu nutzen. Seit den Erfolgen der säkularen Kongress Partei unter Gandhis Führung bei mehreren Landtagswahlen Ende 2018 ist der Nimbus der Unbesiegbarkeit von Modi und der BJP dahin.

Der Hinduismus ist keine verfasste Religion. Unter den Hunderten hinduistischen Kulten ist auch die politische Hindutva, die eine Umwandlung des säkularen Indien in einen Hindu-Gottesstaat anstrebt. Politischer Arm der Hindutva ist die BJP von Narendra Modi.

Der Name Kumbh Mela geht auf die hinduistische Legende vom „Quirlen des Milchozeans“ zurück. In dem Schöpfungsmythos wanden Götter und Dämonen die Schlange Vasuki als Seil um den Götterberg Meru und machten sie so zum Quirl. Damit rührten sie das Wasser so lange, bis es so weiß wie Milch wurde und die Welt und der Kosmos daraus auftauchten.