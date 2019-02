Ski alpin: Opetnik bei Junioren-WM als bester ÖSV-Läufer Kombi-10.

Pozza di Fassa (APA) - Österreichs Ski-Nachwuchs hat bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Val di Fassa keine Top-Platzierungen geschafft. In der Kombination am Samstag landete Moritz Opetnik als bester ÖSV-Läufer auf Rang zehn. Der 21-jährige Kärntner lag 1,16 Sekunden hinter dem schwedischen Sieger Tobias Hedström. Als zweitbester Österreicher belegte Manuel Traninger, Dritter nach dem Super-G, Platz 17 (+2,65).

Im Mixed-Teambewerb am Freitag kam das ÖSV-Quartett nicht über Rang neun hinaus. Nina Astner, Magdalena Egger, Thomas Dorner und Joshua Sturm schieden gleich in der ersten Runde gegen Großbritannien aus. Beim 2:2 sorgten die beiden Mädchen für die Punkte. Gold holte sich Frankreich vor den USA und Deutschland.