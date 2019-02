Nordische WM: Ergebnisse Skisprung Herren Großschanze - Kraft 6.

Seefeld/Innsbruck (APA) - Ergebnisse vom Großschanzen-Bewerb der Skispringer bei den Nordischen Weltmeisterschaften in Innsbruck vom Samstag:

~ 1. Markus Eisenbichler (GER) 279,4 (131,5/135,5) 2. Karl Geiger (GER) 267,3 (131,0/130,5) 3. Killian Peier (SUI) 266,1 (131,0/129,5) 4. Ryoyu Kobayashi (JPN) 262,0 (133,5/126,5) 5. Kamil Stoch (POL) 259,4 (128,5/129,5) 6. Stefan Kraft (AUT) 256,1 (130,0/126,5) 7. Johann Andre Forfang (NOR) 250,9 (132,5/125,5) 8. Robert Johansson (NOR) 248,9 (128,0/129,0) 9. Richard Freitag (GER) 248,7 (125,5/129,5) 10. Timi Zajc (SLO) 245,5 (127,0/124,0) 11. Daniel Huber (AUT) 242,0 (126,0/125,5) 12. Dawid Kubacki (POL) 240,2 (128,5/125,5) 13. Philipp Aschenwald (AUT) 239,9 (120,0/128,0) 14. Michael Hayböck (AUT) 233,7 (122,0/125,5) 15. Simon Ammann (SUI) 230,6 (122,5/126,0) 16. Peter Prevc (SLO) 230,5 (123,5/122,0) 17. Junshiro Kobayashi (JPN) 230,0 (116,0/132,0) 18. Jewgenij Klimow (RUS) 229,1 (126,5/121,0) 19. Piotr Zyla (POL) 228,7 (128,5/121,0) 20. Daiki Ito (JPN) 225,7 (119,0/126,0) 21. Yukiya Sato (JPN) 221,4 (120,0/124,0) 22. Roman Koudelka (CZE) 220,1 (120,5/120,5) 23. Ziga Jelar (SLO) 219,8 (118,5/121,0) 24. Manuel Fettner (AUT) 219,0 (117,5/122,5) 25. Viktor Polasek (CZE) 218,2 (120,0/117,5) 26. Andreas Schuler (SUI) 212,6 (117,5/119,0) 27. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 212,1 (117,0/118,5) 28. Jonathan Learoyd (FRA) 205,9 (116,5/116,5) 29. Andreas Stjernen (NOR) 185,5 (124,5/102,0) ~ Disqualifiziert: Wladimir Zografski (BUL)