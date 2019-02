Nordische WM: Reaktionen zu Großschanzen-Bewerb 1

Innsbruck/Seefeld (APA) - Reaktionen zum Skisprung-Großschanzenbewerb bei den Nordischen Weltmeisterschaften am Samstag in Innsbruck (via ORF):

Markus Eisenbichler (GER/1.): „Ich habe gewusst, dass ich gut in Form bin und habe im zweiten Durchgang alles riskiert. Ich bin gerade am Zittern, so etwas kenne ich eigentlich nicht, normalerweise bin schon cooler und abgeklärter. Jetzt fehlen mir zum ersten Mal im Leben ein bisschen die Worte.“

Karl Geiger (GER/2.): „Es ist ein unglaublicher Tag heute, Wahnsinn. Es ist noch schöner, wenn ein Teamkollege vorne ist. Ich habe mich unglaublich für Eisenbichler gefreut.“

Killian Peier (SUI/3.): „Unglaublich. Ich habe noch nicht realisiert, was passiert ist. Es ist ein wahnsinnig gutes Gefühl. Es war speziell, das erste Mal auf Weltklasse-Niveau als Letzter oben zu sitzen. Das habe ich nicht trainieren können.“ (Er weinte Gold nicht nach): „Eine Medaille ist eine Medaille, das ist absolut geil.“

Stefan Kraft (AUT/6.): „Der zweite Sprung hat sich eigentlich gut angefühlt, besser als der Erste. Ich kann mir nichts vorwerfen, hatte zwei gute Sprünge, aber die anderen waren besser. Man braucht Glück mit dem Wind, muss es aber auch runterbringen. Platz sechs ist echt in Ordnung, auch wenn es bitter ist daheim. Der zweite Sprung war ein solider Sprung, aber es hat ein bisschen die Windunterstützung gefehlt, damit man auf der Welle ist. Deutschland ist jetzt Favorit im Teambewerb, aber wir werden uns bestens vorbereiten.“

Daniel Huber (AUT/11.): „Nach den Trainings bin ich zufrieden. Die letzten Tage waren für mich nicht einfach, mit der Performance heute bin ich zufrieden. Für den Teambewerb bin ich zuversichtlich, wir waren mannschaftlich brutal stark und rechnen uns Chancen aus.“

Philipp Aschenwald (AUT/13.): „Der Wind hat mich vielleicht eine Platzierung unter den Top Ten gekostet, aber ich freie mich jetzt auf den Teambewerb.“

Michael Hayböck (AUT/14.): „Ich bin nicht ganz zufrieden, aber auch nicht unzufrieden. Es war solide und stimmt mich für Teamspringen optimistisch. Da gibt es sechs Nationen, die um Medaillen mitspringen können. Deutschland ist natürlich Favorit.“