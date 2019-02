SPE-Kongress - Sozialdemokraten kommen in Madrid in Frühlingsstimmung

Madrid (APA) - „Spring is coming!“, „Der Frühling kommt!“ feuerte Frans Timmermans seine Parteikollegen am Samstag im Madrider Coliseum-Theater in seiner Abschlussrede auf dem Kongress der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) an. Bei den Europawahlen am 26. Mai kämpfe man nicht nur für ein fortschrittlicheres Europa. „Wir kämpfen um die Seele Europas“, so der SPE-Spitzenkandidat. EU-Wahlkampf auf Hochtouren.

Wie die Sozialdemokraten Europa retten wollen, haben sie in einem vier-seitigem Manifest niedergeschrieben, das sie am Samstag in der spanischen Hauptstadt veröffentlichten und welches die Basis für ihre EU-Wahlkampagne darstellt. Man wolle „den sozialen sowie ökologischen Fortschritt sicherstellen, sodass angesichts des grünen und digitalen Wandels weder Menschen noch Regionen ins Hintertreffen gelangen,“ heißt es da etwa.

Europas Sozialdemokraten wollen nachhaltige Produktions- und Konsumketten entwickeln, um den Planeten zu schützen. Europa müsse eine Führungsrolle im Kampf gegen den Klimawandel einnehmen.

Unter dem Aspekt „Europa der Gleichheit und Gerechtigkeit“ fordert die SPE angemessene Mindestlöhne, sowie eine zusätzliche europäische Arbeitslosenversicherung. Vor allem geht es um die Lohnangleichung von Frauen und Männern. Wenn er zum nächsten EU-Kommissionspräsidenten gewählt werde, so Timmermans, werde er alles tun, damit zum Ende seiner Amtszeit Frauen und Männer in der Europäischen Union genau dasselbe verdienen.

Welche Vorteile das für ganz Europa habe, machte auf dem SPE-Kongress bereits zuvor Schwedens sozialistischer Regierungschef Stefen Löfven klar: „Das Bruttoinlandsprodukt der EU würde um zwölf Prozent steigen, wenn Frauen genau so viel arbeiten und verdienen wie Männer“.

Doch geht es den Sozialisten nicht nur um die wirtschaftliche Gleichstellung der Frauen. Der Sozialvertrag fordert „ein feministisches Europa mit gleichen Rechten für alle“. In diesem Sinne sprach sich Timmermans auch dafür aus, die Istanbul-Konvention gegen Gewalt gegen Frauen sowie häuslicher Gewalt auszubauen und konsequenter umzusetzen.

Der neue Sozialvertrag soll die Rechte von Europas Bürgern schützen, die Solidarität fördern und nicht nur wenigen, sondern allen eine besseres Leben garantieren. Als EU-Kommissionspräsident werde er sich für eine Allianz zwischen Ländern, Städten und Regionen einsetzen, um finanzielle Unterstützung für den sozialen Wohnbau zu garantieren, so Timmermans. „Die jungen Europäer haben ein Recht auf bezahlbaren Wohnraum und die Möglichkeit, eine Familie aufzubauen“, meinte auch Portugals sozialistischer Regierungschef Antonio Costa auf dem SPE-Kongress.

Das Manifest der Europäischen Sozialdemokraten fordert ein „freies und demokratisches Europa“, in dem der Rechtsstaat und die Menschenrechte noch intensiver verteidigt werden als bisher. Unter dem Motto „Ein starkes und vereintes Europa, das für eine bessere Welt einsteht“ fordert die SPE, in allen künftigen Handelsabkommen verbindliche Sozial- und Umweltstandards, die Durchsetzung von Menschenrechten und die Ausweitung von Verbraucherschutz sowie von Arbeitnehmerrechten durchzusetzen. Zudem solle das Versprechen der EU-Staaten, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens in Entwicklungshilfe zu investieren, endlich eingehalten werden.

Es gehe beim neuen Sozialvertrag für Europa vor allem um eine Sache, so Schwedens Regierung Stefen Löfven: „Die EU existiert nicht für den Markt, sondern für die Bürger. Die Bürger müssen im Zentrum einer Politik stehen, welche die Alltagsprobleme der Menschen löst und ihnen eine vielversprechende Zukunft gibt“.

„Wir könnten weiter in einem Europa leben, wie wir es kennen, oder wir könnten deutliche Verschlechterungen zu spüren bekommen“, gab auf dem SPE-Kongress in Madrid auch die neue SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner zu Beginn ihrer Rede zu Verstehen. Es sei die Aufgabe der Sozialdemokratie, Europa zu verteidigen. Konservative, Liberale und vor allem die extreme Rechte würden sich nicht um richtige Balance kümmern. „Europa ist ein Versprechen für eine friedliche und wohlhabende Zukunft“, sagte Rendi-Wagner. Deshalb seien die kommenden Europawahlen richtungsweisend, betonte Rendi-Wagner auf dem SPE-Kongress, den Frans Timmermans mit Bruce Springsteens „Is anybody alive out there?!“ abschloss. Die Sozialdemokraten beginnen den EU-Wahlkampf in Aufbruchsstimmung. „Spring is coming“, sind sie überzeugt.