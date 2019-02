61-jähriger Oststeirer im Wald von Leiter gestürzt und verletzt

Pischelsdorf (APA) - Ein 61-Jähriger Oststeirer hat am Samstag bei Forstarbeiten durch den Sturz von einer Leiter schwere Verletzungen davongetragen. Der Forstwirt fiel in einem Wald bei Rohrbach an der Kulm (Bezirk Weiz) rücklings rund vier Meter in die Tiefe. Laut Polizeiauskunft trug er Verletzungen an den Brustwirbeln und der Halswirbelsäule davon und wurde ins LKH Graz geflogen.

Der Mann war gemeinsam mit seinem Nachbarn bereits gegen 8.00 Uhr mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt. Er wolle einen Baum mit einem Seil sichern, damit er in die gewünschte Richtung fällt. Dazu lehnte er eine Leiter gegen den Baumstamm und stieg rund vier Meter nach oben. Bevor er jedoch noch das Seil anbringen konnte, verlor er das Gleichgewicht und stürzte auf den Waldboden. Der Nachbar fand den am Boden Liegenden, hat das Unfallgeschehen aber nicht direkt beobachtet.