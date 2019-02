Fußball: Dritter Saisontreffer für ÖFB-Neo-Teamspielerin Mayr

Leverkusen (APA) - Die gebürtige Deutsche Elisabeth Mayr hat am Samstag ihren dritten Saisontreffer in der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga erzielt. Die Stürmerin, die in der kommenden Woche im Rahmen des Zypern Cups ihr Debüt im ÖFB-Nationalteam geben dürfte, erzielte beim 3:0-Heimsieg von Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach in der 81. Minute das dritte Tor.

Der Dritte Turbine Potsdam holte mit Österreichs Fußballerin des Jahres Sarah Zadrazil im Duell mit dem Vierten SGS Essen nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Remis.