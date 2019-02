Deutsche Linke fordert „Neustart“ der EU

Bonn (APA/AFP) - Die Linke in Deutschland will einen „Neustart“ der EU, verzichtet aber auf Fundamentalkritik an der Gemeinschaft. „Gemeinsam mit anderen linken Parteien stehen wir für einen grundlegenden Politikwechsel in der Europäischen Union“, heißt es in dem auf dem Bonner Linken-Parteitag beratenen Programm für die Europawahl. Bei der Abstimmung gehe es um eine „Richtungsentscheidung“, sagte Parteichef Bernd Riexinger vor den Delegierten.

Die Linke bekennt sich in dem Programm zum Erhalt der EU: „Der Rückzug hinter nationale Grenzen und Mauern ist für uns keine Option“. Erfolg im Kampf gegen Rechts könne es nur geben, „wenn wir die Grundlagen ändern, von denen die extreme Rechte zehrt“. Dazu gehöre die „unsoziale Politik von Wettbewerbsfähigkeit, Schuldenbremse, Privatisierung und die Aushöhlung der Demokratie“.

Ein von der Antikapitalisten Linken (AKL) eingebrachter Änderungsantrag, in dem es hieß, die EU sei nicht zu reformieren, fand auf dem Parteitag keine Mehrheit. Die Delegierten lehnten auch einen vom Forum demokratischer Sozialisten eingebrachten Änderungsantrag ab, der die stärkere Einigung in einer „Republik Europa“ befürwortete.

In der Arbeitsmarktpolitik tritt die Linke für eine verbindliche europäische Regelung für einen Mindestlohn ein, der jeweils oberhalb von 60 Prozent der mittleren Verdienste liegen solle. Zudem müsse es „einen Rettungsschirm für die Beschäftigten statt für die Banken“ sowie eine Europäische Arbeitslosenversicherung geben. Im Kampf für bezahlbare Mieten spricht sich die Linke dafür aus, die Enteignung von Wohnungen zu ermöglichen. Zudem sollten die Möglichkeiten ausgeweitet werden, leerstehende Wohnungen zu beschlagnahmen.