Kärntner Slowenen: Manuel Jug neuer Obmann im Zentralverband

Klagenfurt (APA) - Führungs- und Generationenwechsel im Zentralverband Slowenischer Organisationen (ZSO) in Kärnten: Manuel Jug (21) folgt dem langjährigen Obmann Marjan Sturm nach. Die Generalversammlung hat am Samstagnachmittag den aus Zell Pfarre stammenden Studenten in diese Funktion gewählt, wie Jug nach der Wahl der APA mitteilte. Sturm stand nach 27 Jahren für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.

Von den insgesamt 103 abgegebenen Stimmen fielen 88 auf Jug, fünf weitere Stimmen waren ungültig, hielt Jug fest. Der Zentralverband slowenischer Organisationen in Kärnten ist eine der drei Slowenenorganisationen in Kärnten. Er wurde im Jahr 1955 als überparteilicher Dachverband gegründet. Mitglieder der Dachorganisation sind unter anderem der Slowenische Kulturverband, der Schulverein, der Verband der zwangsweise ausgesiedelten Slowenen, der Verband der Kärntner Partisanen, Slowenischer Alpenverein und Slowenischer Frauenverband. Bisherige Obmänner waren Franci Zwitter, Feliks Wieser und Marjan Sturm (seit 1992).

Manuel Jug wurde am 8. August 1997 geboren und studiert Lehramt für Deutsch und Mathematik in Klagenfurt. Für den ZSO engagiert er sich seit 2016 und war auch bisher schon im Vereinsvorstand aktiv. Im November 2018 übernahm er den jährlich wechselnden Vorsitz des Volksgruppenbeirates des Bundeskanzleramtes. Parallel dazu war er bei der Nationalratswahl 2017 der an Jahren jüngste Kandidat der SPÖ.

Den von Sturm betriebenen Konsensweg mit Heimatdienst-Obmann Josef Feldner wolle er fortführen. „Ich will den Dialog - auch innerhalb der Organisation - fortsetzen“, sagte Jug. Seinen Vorgänger Sturm bezeichnete Jug als „perfekter Mentor“, dessen Arbeit er sehr bewundere.