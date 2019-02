Ski alpin: Abfahrts-Weltmeister Stuhec erlitt erneut Kreuzbandriss

Crans-Montana (APA) - Abfahrts-Weltmeisterin Ilka Stuhec hat sich bei ihrem Sturz am Samstag in der Abfahrt von Crans-Montana neuerlich eine Knieverletzung zugezogen. Die Slowenin erlitt einen Kreuzbandriss. Eine solche Verletzung hatte sie bereits im Oktober 2017 als Abfahrts-Weltmeisterin von St. Moritz zu einer Pause von einer Saison gezwungen.

In diesem Winter war Stuhec zurückgekehrt und hatte in Aare erneut Gold in der Abfahrt gewonnen. Sie kann nach dem vorzeitigen Saisonende damit im Kampf um die kleine Kristallkugel nicht mehr eingreifen. Es führt Nicole Schmidhofer (414) vor Ramona Siebenhofer (354), Stuhec (343) und Stephanie Venier (335). Einen österreichischen Erfolg verhindern kann damit nur noch die Deutsche Kira Weidle (276), Corinne Suter (SUI/213) liegt schon zu weit zurück. Es folgen nur noch je eine Abfahrt in Sotschi und Soldeu.