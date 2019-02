Europas Sozialdemokraten stärken Spaniens Sozialisten den Rücken

Madrid (APA) - Europas Sozialdemokraten (SPE) haben am Samstag in Madrid mit der Vorstellung ihres „Neuen Sozialvertrags für Europa“ inoffiziell ihren EU-Wahlkampf eingeläutet. Der Kampf um Europa wird aber nicht erst am 26. Mai bei den Europawahlen ausgetragen. Er beginnt bereits einen Monat vorher in Spanien.

Hier finden am 28. April vorgezogene Parlamentswahlen statt und Europas Sozialdemokraten nutzten den Parteikongress in Madrid, um Spaniens sozialistischem Ministerpräsidenten Pedro Sanchez (PSOE) öffentlich den Rücken zu stärken. Aus diesem Grunde habe man den SPE-Kongress auch bewusst in der spanischen Hauptstadt abgehalten, stellte SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner unmissverständlich im Gespräch mit der APA am Rande des Kongresses klar.

Fast alle Redner sprachen Spaniens Sozialisten ihre Unterstützung aus. „Die Europawahlen zu gewinnen, ist wichtig. Wir brauchen eine Mehrheit im Europarlament“, sagte Portugals sozialistischer Regierungschef Antonio Costa am Samstag in Madrid. Um den wirtschaftlichen Fortschritt und die soziale Gerechtigkeit in der Europäischen Union zu fördern, bräuchten die Sozialdemokraten aber auch mehr Gewicht im Europäischen Rat, dem Gremium der Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Mitgliedsstaaten. „Und deshalb ist es unheimlich wichtig, dass Pedro Sanchez am 28. April die Wahlen gewinnt – nicht nur für Spanien, sondern für ganz Europa“, versicherte Antonio Costa.

Sanchez hatte erst vergangene Woche Freitag Neuwahlen in Spanien ausgerufen, nachdem die rechtskonservativen Oppositionsparteien und die beiden katalanischen Separatistenparteien den Haushaltsentwurf seiner schwachen Minderheitsregierung ablehnten. Die konservative Volkspartei (PP) und die rechtsliberalen Ciudadanos lehnten Sanchez ? Haushalt unter anderem wegen der hohen Mehrausgaben für sozialpolitische Projekte ab. Die katalanischen Separatistenparteien ERC und Puigdemonts PDeCAT wollten Sanchez dafür abstrafen, dass er den Katalanen bei den Gesprächen im Unabhängigkeits-Konflikt kein Recht auf Selbstbestimmung einräumen wollte. Daraufhin rief Sanchez Neuwahlen aus.

Seine Sozialisten gelten laut jüngsten Wahlumfragen zwar als Favoriten. Die beiden rechtskonservativen Oppositionsparteien könnten mit den Stimmen der rechtspopulistischen Vox-Partei allerdings eine regierungsfähige Parlamentsmehrheit erreichen. Der neuen Vox-Partei, die bisher nicht im Nationalparlament vertreten ist, werden zwischen 10 und 15 Stimmen vorhergesagt.

„Nach der Wahl wird sich die Frage stellen, ob die Konservativen und Liberalen so wie in Österreich keine Skrupel haben mit Rechtspopulisten zu regieren oder auf pro-europäischen Kurs bleiben“, so SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Pedro Sanchez hat hier leider keine Zweifel. PP und Ciudadanos hätten bereits in Andalusien gezeigt, dass sie für die Macht bereit sind, die rote Linie zu übertreten und mit den Rechtspopulisten zu verhandeln.

Im Jänner bildeten die beiden Parteien mit Unterstützung der neuen Vox-Partei in Spaniens bevölkerungsreichster Region eine Koalition und vertrieben die Sozialisten, welche bei den Regionalwahlen Anfang Dezember erneut stärkste Partei wurde, nach 36 Jahren aus der Macht. Da die linkspopulistische Podemos-Partei, die in der vergangenen Legislaturperiode Andalusiens Sozialisten unterstützte, jedoch hohe Wahlverluste wegsteckte, musst Andalusiens PSOE-Chefin Susana Diaz in die Opposition.

Sollte der konservative PP-Oppositionsführer Pablo Casado mit Hilfe der Ciudadanos und Vox tatsächlich die Macht in Spanien übernehmen, drohe Spanien in vielen Bereichen wie Frauenrechten 40 Jahre in die Vergangenheit zurückzufallen, prophezeite Pedro Sanchez am Samstag auf dem SPE-Kongress. „Wir haben in neun Monaten mehr für die soziale Gerechtigkeit und die Gleichstellung von Frauen getan, als die Konservativen in den vergangenen acht Jahren“, so Sanchez.

Der Sozialist kam erst im Juni vergangenen Jahres durch ein Misstrauensvotum gegen seinen konservativen Vorgänger Mariano Rajoy an die Macht, nachdem dessen Volkspartei wegen Korruption und illegaler Parteifinanzierung von einem Gericht offiziell verurteilt worden war. Sanchez versprach damals, möglichst bald Neuwahlen auszurufen, entschied sich später dennoch, die Legislaturperiode zu beenden, um die eingeleiteten Reformen umsetzen zu können.

Der Ausgang der spanischen Parlamentswahlen dürfte sich unmittelbar auf das Stimmverwalten der Spanier bei dem einen Monat später stattfindenden „Super-Wahlsonntag“ auswirken. Denn in Spanien werden parallel zu den Europawahlen auch landesweite Gemeindewahlen und Regionalwahlen ausgetragen. „Zeigen wir in Spanien, dass die reaktionären Kräfte aufzuhalten sind“, feuerte der spanische PSOE-Organisationssekretär Jose Luis Abalos die SPE-Kongressteilnehmer im Madrider Coliseum-Theater an.

Ausgelassen tanzte Pedro Sanchez mit SPÖ-Chefin Rendi-Wagner, Antonio Costa und SPE-Spitzenkandidaten Frans Timmermans zum Abschluss des Kongresses zu spanischer Rock-Musik auf der Theater-Bühne. Doch ob Sanchez auch am 29. April immer noch zum Tanzen zu Mute ist, bleibt abzuwarten.