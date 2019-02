Graz (APA) - Volleyball-Ergebnisse vom Final Four im ÖVV-Cup am Samstag in Graz:

Damen-Finale: ATSC Wildcats Klagenfurt - ASKÖ Linz/Steg 0:3 (-16,-19,-14)

Folgt 20:25 Uhr - Herren-Finale: SG VCA Amstetten NÖ - UVC Holding Graz