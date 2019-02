Volleyball: Cup 1 - Linz-Steg holte in Graz Cupsieg

Graz (APA) - Im österreichischen Volleyball-Cup der Damen hat sich am Samstag erstmals seit 2011 AKSÖ Linz-Steg den Titel gesichert. Die Linzerinnen, in der AVL Grunddurchgangs-Champion, setzten sich in Graz gegen ATSC Wildcats Klagenfurt klar mit 3:0 (16,19,14) durch.

„Jetzt haben wir bewiesen, dass wir es schaffen können. Es ist seit Jahren nicht mehr passiert, dass Linz-Steg Cupsieger ist“, freute sich Angreiferin Nikolina Maros. Am Abend (20.25 Uhr/live ORF Sport +) stand im Rahmen des Final Four noch das Herrenfinale zwischen Titelverteidiger SG VCA Amstetten und Gastgeber UVC Holding Graz auf dem Programm.