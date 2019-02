Fußball: Als Jüngster seit 45 Jahren übertraf Mbappe 50-Tore-Marke

Paris (APA/Reuters/sda) - Nach seinen zwei Toren gegen Nimes ist Paris-Saint-Germain-Stürmer Kylian Mbappe der jüngste Spieler seit 45 Jahren, der in der französischen Ligue 1 50 Treffer erzielt hat. Der 20-jährige Weltmeister hält in seiner jungen Karriere nach 88 Partien bei 51 Meisterschaftstoren, darunter 22 in dieser Saison. Mit dem 3:1-Sieg hat PSG seinen Vorsprung gegenüber Verfolger Lille auf 17 Punkte ausgebaut.