Fußball: WAC zum Frühjahrsstart 2 - Meinungen

Wolfsberg (APA) - Stimmen zu WAC - Altach (0:0):

Christian Ilzer (WAC-Trainer): „Mit unserer Leistung in der ersten Hälfte war ich nicht zufrieden, aber Altach hat auch gut verteidigt. In der zweiten Hälfte sind wir besser ins Spiel gekommen. Am Schluss haben wir bei den Standardsituationen Präsenz gezeigt, da hätte das Match auf unsere Seite kippen können.“

Werner Grabherr (Altach-Trainer): „Es war eine sehr intensive Partie mit einer verdienten Punkteteilung. Wir können zufrieden nach Hause fahren. Wir hätten in der zweiten Hälfte mehr Ruhe gebraucht, aber die Kompaktheit war da. Es war wichtig zu sehen, dass man mit Altach immer rechnen muss, auch auswärts.“