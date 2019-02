74-Jähriger in Steiermark mit Pkw Böschung hinabgestürzt

Murau (APA) - Ein 74-Jähriger aus dem steirischen Bezirk Murau ist am Samstagvormittag mit seinem Pkw auf einer Forststraße in 1350 Metern Höhe von der Straße abgekommen und über eine Böschung in den Wald gestürzt. Der Pkw-Lenker und sein 38-jähriger Beifahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Der 74-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug gegen 09.00 Uhr zu einer Wildfütterung in die Nähe der Löwhütte im Lorenzergraben. Sein Neffe aus dem Bezirk Tamsweg befand sich am Beifahrersitz. Gegen 10.50 Uhr fuhren die Männer wieder talwärts als der Pkw in einer stark vereisten Kurve von der Straße abkam und sich mehrmals überschlagend über eine steile Böschung in den Wald stürzte. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zu liegen. Der 38-Jährige konnte sich selbst aus dem Pkw befreien und verständigte mit seinem Mobiltelefon die Einsatzkräfte. Der 74-Jährige war im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr St. Georgen am Kreischberg befreit werden. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 74-Jährige mittels Rettungshubschrauber in das UKH Klagenfurt eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.