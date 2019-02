Fußball: Schlusslicht Admira startete 2019 mit 2 - Meinungen

Ma. Enzersdorf (APA) - Stimmen zu Admira-Wacker Innsbruck (3:0):

Reiner Geyer (Admira-Trainer): „Es war eine geschlossene Mannschafsleistung, wir haben sehr wenig zugelassen, vor allem aus dem Spiel nichts. Wacker war nur bei Standardsituation gefährlich, die schießt Harrer sehr gut. Nach der Pause sind wir zurückgedrängt worden, das war nicht unsere Absicht, aber wenn man 2:0 führt, lässt man sich automatisch tiefer fallen. Wir hätten auch das eine oder andere Tor mehr noch schießen können. Wir waren sehr fokussiert. Mit dem Ergebnis und dem Spiel bin ich sehr zufrieden. Es ist ein positiver Aspekt, gewonnen zu haben, nächste Woche wartet gegen Altach wieder ein wichtiges Spiel. Thoelke wird uns natürlich fehlen.“

Karl Daxbacher (Innsbruck-Trainer):“Wir haben uns vorgenommen, hinten sehr gut zu stehen, das ist uns vor allem am Beginn nicht gelungen. Zur Pause haben wir auf ein 4-4-2-System umgestellt, sind viel Risiko eingegangen, hatten da auch gefühlt 70 Prozent Ballbesitz, aber die Admira ist sehr kompakt gestanden und für uns hat nichts herausgeschaut. Dass in der Situation die Admira Konter kriegen wird, war klar. Das dritte Gegentor war nur noch eine Draufgabe. Wir kommen noch zweimal gegen sie dran, dann werden wir es noch einmal probieren, sie zu schlagen. Es ist bei uns gegen vermeintlich schwächere Gegner vielleicht noch nicht die Konzentration so da wie gegen Topteams wie Salzburg oder den LASK.“