Polens Regierungspartei verspricht Steuer- und Pensionsgeschenke

Warschau (APA/AFP) - Die rechtsnationale Regierung in Polen hat am Samstag eine Reihe großzügiger Steuer- und Pensionsgeschenke in Gesamthöhe von umgerechnet 9,5 Milliarden Euro im Jahr angekündigt. Polens starker Mann Jaroslaw Kaczynski kündigte auf einer Wahlkampfveranstaltung seiner regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) in Warschau Steuerbefreiungen für Angestellte unter 26 Jahren sowie eine „dreizehnten-Monats-Pension“ in Höhe von 1100 Zloty (253 Euro) ab März an.

Die Neuerungen sollen noch vor der Europawahl im Mai und somit auch vor den Parlamentswahlen im August in Kraft treten. „Das ist ein Geschenk von Jaroslaw Kaczynski für jeden Pensionisten“, sagte Vize-Regierungschefin Beata Szydlo. PiS-Chef Kaczynski versprach zudem niedrigere Arbeitskosten sowie einen schnellen Ausbau der Verkehrsnetze „in den kleinen Städten und Dörfern“.

Das Programm solle durch ein verbessertes Steuersystem und durch wirtschaftlichen Aufschwung durch weniger Bürokratie finanziert werden, erklärte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist 2018 in Polen um 5,1 Prozent gestiegen. Der Haushalt 2019 geht für dieses Jahr von einem Wachstum von 3,8 Prozent aus und sieht eine öffentliche Neuverschuldung von 1,7 Prozent des BIP vor.