Handball: Krems behielt weiße Weste in Bonusrunde

Krems (APA) - Tabellenführer UHK Krems hat in der Bonusrunde der Handball-spusu-Liga den bereits vierten Sieg eingefahren und steht somit weiter beim Maximum. Am Samstag setzten sich die Niederösterreicher vor Heimpublikum gegen HSG Graz mit 31:27 (12:11) durch, bauten den Vorsprung auf Verfolger Hard dadurch auf acht Punkt aus. Die Vorarlberger hatten am Freitag im Derby bei Bregenz knapp den Kürzeren gezogen.

In der 4. Runde der Qualifikationsrunde gab es am Samstag zwei hauchdünne Siege. Schwaz bezwang Leoben zu Hause 29:28 (16:11), während die Fivers Margareten mit einem 33:32 (20:16) bei Ferlach gewannen. Margareten und Schwaz sind damit in der Tabelle das Topduo.