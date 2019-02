NGO: Zwei Tote bei Gewalt an venezolanisch-brasilianischer Grenze

Caracas (APA/AFP) - Bei gewaltsamen Zusammenstößen an der Grenze zwischen Venezuela und Brasilien sind nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation mindestens zwei Menschen getötet worden, darunter ein 14-Jähriger. Beide seien durch Schüsse der venezolanischen Armee in Santa Elena de Uairén gestorben, sagte der Sprecher von Foro Penal, Olnar Ortíz, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. 31 weitere Menschen seien verletzt worden.

Die venezolanische Armee blockierte an der Grenze zu Brasilien ausländische Hilfslieferungen für die Bevölkerung in Venezuela. Der selbst ernannte Übergangspräsident Juan Guaidó hatte diese Hilfslieferungen angekündigt. Sein Widersacher, Venezuelas umstrittener Staatschef Nicolás Maduro, lehnt die Hilfslieferungen strikt ab und verurteilt sie als Vorwand, unter dem eine militärische US-Invasion vorbereitet werden solle.