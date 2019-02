USA und China setzen Handelsgespräche fort

Washington/Peking (APA/Reuters) - Die USA und China haben ihre Gespräche zur Lösung des Handelsstreits am Samstag fortgesetzt. Details wurden zunächst nicht bekannt. Am Freitag hatten sich beide Seiten auf eine Verlängerung der Gespräche in das Wochenende hinein geeinigt, nachdem sie über Fortschritte in den Verhandlungen berichtet hatten.

US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag erklärt, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Abkommen geben werde, sei inzwischen höher als die, dass es keines geben werde. Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He hatte mitgeteilt, sein Land sei bereit, große Anstrengungen zu unternehmen, um eine Einigung zu erzielen. Trump will sich mit chinesischen Kollegen Xi Jinping voraussichtlich im März in Florida treffen, um über die wichtigsten Punkte einer Handelseinigung zu entscheiden. Laut Unterhändlern sind aber zahlreiche Fragen noch nicht geklärt.

Die US-Seite berichtete gleichwohl von Fortschritten. So gibt es US-Finanzminister Steven Mnuchin zufolge eine konkrete Übereinkunft in Währungsfragen. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sprach zudem von Erfolgen bei Technologie-Transfers. US-Handelsminister Wilbur Ross twitterte, China habe sich verpflichtet, weitere zehn Millionen Tonnen US-Sojabohnen zu kaufen.

Trump hat eine Frist bis Anfang März für eine Einigung gesetzt und andernfalls neue Strafzölle gegen China angekündigt. Allerdings hat er nicht ausgeschlossen, die Frist weiter nach hinten zu schieben, sollte es bei den Gesprächen vorangehen. Die beiden weltgrößten Volkswirtschaften überziehen sich seit Monaten mit Zöllen und Gegenzöllen. Der Konflikt schlägt inzwischen auf die Weltwirtschaft durch. Trump stört sich am hohen US-Defizit im Warenaustausch mit China und wirft der Volksrepublik unfaire Handelspraktiken sowie Diebstahl geistigen Eigentums vor. China bestreitet die Anschuldigungen.