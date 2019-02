Calgary (APA) - Ergebnisse vom Bob-Weltcup in Calgary (CAN) am Samstag - Frauen-Zweier, Endstand nach 2 Läufen: 1. Mariama Jamanka/Annika Drazek (GER) 1:53,63 Minuten - 2. Elana Meyers Taylor/Lauren Gibbs (USA) +0,31 Sekunden - 3. Stephanie Schneider/Ann-Christin Strack (GER) 0,42 - 4. Katrin Beierl/Jennifer Onasanya (AUT) 0,99

Weltcup-Endstand (nach 8 Bewerben): 1. Jamanka 1.712 Punkte - 2. Schneider 1.596 - 3. Meyers 1.470. Weiter: 8. Beierl 1.056