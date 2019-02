Venezuela-Krise - Guaido plant Treffen mit US-Vizepräsident Pence

Cucuta/Caracas (APA/dpa) - Der selbst ernannte venezolanische Interimspräsident Juan Guaido will am Montag mit US-Vizepräsident Mike Pence und lateinamerikanischen Außenministern zusammenkommen. Beim Treffen der sogenannten Lima-Gruppe in Bogota sollen die nächsten diplomatischen Maßnahmen gegen das Regime des autoritären venezolanischen Staatschefs Nicolas Maduros erörtert werden, erklärte Guaido am Samstagabend.

Guaido äußerte sich in der kolumbianischen Stadt Cucuta, an der Grenze zu Venezuela. Die von Guaido mit Unterstützung von Kolumbien, Brasilien, Chile und den USA für Venezuela bereitgestellte humanitäre Hilfe wurde am Samstag an verschiedenen Grenzpunkten von venezolanischen Sicherheitskräften auf Geheiß von Maduro gestoppt. Sowohl an der Grenze zu Kolumbien sowie an der zu Brasilien kam es zu schweren Zwischenfällen mit mindestens drei Toten und rund 300 Verletzten.

Die Lastwagen mit Lebensmitteln und Medikamenten wurden vorläufig von den Grenzübergängen zurückgezogen. Ein aus Puerto Rico ausgelaufenes Schiff mit Hilfsgütern wurde von venezolanischen Kriegsschiffen abgewiesen.