Venezuela-Krise - Brasilianisches Militär mit Vorwurf der Aggression

Brasilia/Caracas (APA/dpa) - Bei den Ausschreitungen um die Lieferung von Hilfsgütern nach Venezuela hat das dortige Militär nach Darstellung brasilianischer Armeeangehöriger Tränengas über die Grenze hinweg eingesetzt. Dies komme einer Aggression gleich, zu der sich Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro äußern müsse, forderte Oberst Jose Jacauna am Samstag nach Medienberichten.

Mit dem Einsatz von Tränengas hatten die venezolanischen Soldaten laut der Zeitung „Estadao de Sao Paulo“ Demonstranten auf der brasilianischen Seite zurückdrängen wollen, die Steine und Brandsätze auf Einrichtungen des Militärs warfen. Dabei soll es sich um Venezolaner gehandelt haben, die sich in Brasilien aufhalten.

„Wir bekamen einen Schauer Tränengas ab, der von venezolanische Seite kam“, sagte Jacauna, der an der Grenze eine Militäreinheit zur Aufnahme von Migranten aus Venezuela leitet. Er und andere Militärangehörige interpretierten den Berichten nach die Ereignisse derart, dass Brasilien angegriffen worden sei. Die Regierung in Brasilia äußerte sich zunächst nicht dazu. Sie hatte zuvor ein militärisches Vorgehen gegen Venezuela ausgeschlossen.

Wie aus Kolumbien sollten am Samstag auch aus Brasilien Hilfsgüter für die Menschen nach Venezuela gebracht werden. Zwei voll beladene Lastwagen konnten die seit Donnerstagabend vom venezolanischen Militär blockierte Grenze letzten Endes aber nicht überqueren und kehrten in die brasilianische Grenzstadt Pacaraima zurück. In der Grenzstadt Santa Elena de Uairen auf venezolanischer Seite kamen nach Angaben einer venezolanischen Ärztin am Samstag drei Menschen durch Schüsse ums Leben. Die genauen Umstände waren zunächst nicht klar.