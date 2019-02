Vorarlberger sind beim Kleiderspenden Spitzenreiter

Bregenz (APA) - Aufräumen, ausmisten, aussortieren - darin sind die Vorarlberger nicht erst seit dem Hype um die japanische Ordnungsberaterin Marie Kondo gut. Seit Jahren gehörten die Vorarlberger mit 8,5 Kilogramm Kleiderspenden pro Kopf zu den internationalen Spitzenreitern, ein Wert wie in der Großstadt München, so Karoline Mätzler, Caritas-Fachbereichsleiterin Arbeit und Qualifizierung, gegenüber der APA.

„Die Vorarlberger waren immer schon freudige Aufräumer. Marie Kondo merken wir daher im Spendenaufkommen nicht so stark, aber ich weiß etwa von der Caritas Wien, dass sie das deutlich spüren“, so Mätzler. Im Frühjahr habe man wie im Herbst und zu Urlaubszeiten traditionell am meisten Zulauf. 2018 fielen 3.477 Tonnen Kleiderspenden an, davon waren 50 Prozent tragbar. „Vieles davon ist kaum getragen oder sogar Neuware“, betonte Mätzler. Dazu kamen im vergangenen Jahr 239 Tonnen Möbel und rund 40 Tonnen Elektrogeräte.

Die Sachspenden werden von 250 Mitarbeitern im Rahmen des Beschäftigungsprojekts „Carla“ sortiert und aufbereitet. „75 Prozent unserer Mitarbeiter sind Frauen. Wir haben einen hohen Anteil von Wiedereinsteigerinnen, die bei uns z. B. im Carla-Shop im Rahmen eines befristeten Dienstverhältnisses den Umgang mit modernen Kassensystemen lernen und dann mit dieser Qualifikation in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden können“, erklärte Mätzler. Ähnliches gelte für Produktion oder Logistik.

Anders als noch vor einigen Jahren kauften nicht nur bedürftige Kunden in den drei „Carla“-Einkaufsparks in Lustenau, Altach (Bezirk Feldkirch) und Bludenz sowie den beiden Shops in Dornbirn und Feldkirch ein. Denn das Second Hand-Konzept entspricht ganz dem Trend hin zu mehr Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Umweltbewusstsein. „Wir nehmen da in kleinen Zügen Veränderungen wahr, vor allem bei jungen Menschen“, erklärte Mätzler, die das auch auf Bewusstseinsbildung durch Caritas und Umweltverband zurückführte. Konsum werde immer stärker hinterfragt.

Gerade für finanziell schwächere Kunden sei es zudem wichtig, sich beim Einkauf im Zeitgeist zu wissen. Die bunte Durchmischung der jährlich 80.000 Kunden sei sehr wichtig für „Carla“, es solle keine Stigmatisierung geben. „Ob ich bedürftig bin, soll sich bei uns erst an der Kassa zeigen“, so die Fachbereichsleiterin. Man brauche solvente Kunden, weil das Projekt eine hohe Eigenerwirtschaftungsquote von 60 Prozent habe.

Besonders freut man sich bei „Carla“ über funktionstüchtige Elektrogeräte, die auch an „Re-Use-Sammeltagen“ in den Bauhöfen der Gemeinden gesammelt und dann für die Verkaufsstellen vorbereitet werden. Es komme aber immer wieder einmal vor, dass man Sachspenden nicht annehmen könne, bedauerte Mätzler, „etwa wenn wir schon so viel davon haben oder die Lager voll sind“. Und während man etwa für schwer anpassbare Einbaumöbel weniger Verwendung habe, seien zur Grundausstattung nötige Möbel - Bett, Stuhl, Tisch und Kasten - immer gefragt.