Brexit - EU-Investitionsbank hat notwendige Vorbereitungen getroffen

Wien/Luxemburg (APA) - Die Europäische Investitionsbank hat sich auf den Brexit und den Wegfall des viertgrößten Bank-Anteileigners vorbereitet. Die restlichen 27 EU-Staaten haben schon vor längerem fixiert, dass bei einem britischen EU-Austritt das wegfallende Kapital voll ersetzt wird. Es würden EIB-Rücklagen verwendet, damit keine Kapitalzufuhr notwendig werde, so EIB-Vizepräsident Andrew McDowell im APA-Gespräch.

„Wir fragen nicht die restlichen EU-Mitgliedsstaaten um Geld“, so McDowell. Großbritannien hält derzeit noch 16 Prozent (3,5 Mrd. Euro) am Kapital der Europäischen Investitionsbank (EIB). Großbritannien soll die Milliardensumme in den nächsten zwölf Jahren zurückbekommen, aber für Finanzierungen der EIB, die bis zum Brexit-Datum abgeschlossen wurden, haften. Polen, Rumänien und Luxemburg haben außerdem ihr Interesse bekundet, Kapital in die EIB einzuzahlen, um ihren Anteil zu erhöhen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1958 hat die Europäische Investitionsbank Kredite von mehr als seiner Billion Euro an öffentliche und private Institutionen vergeben.

EIB-Finanzierungen für britische Projekte sind nach dem EU-Referendum im Juni 2016 stark zurückgegangen: Im Jahr 2015 wurde noch ein Rekordwert von 7,8 Mrd. Euro verzeichnet, das Projektvolumen sank dann auf 7 Mrd. Euro im Jahr 2016 und stürzte auf 1,8 Mrd. Euro (2017) und 932 Mio. Euro (2018) ab.

In Österreich ist die EIB seit 1973 aktiv. Seitdem hat die Bank langfristige Finanzierungen von über 25 Mrd. Euro für 260 Projekte zur Verfügung gestellt. Dazu zählen unter anderem große Infrastrukturprojekte und Vorhaben im Bereich Verkehr und Erneuerbare Energie. Im Jahr 2018 hat die EIB Kredite in Höhe von knapp 1,2 Mrd. Euro für 19 Projekte in Österreich vergeben, unter anderem ein 64 Mio. Euro Darlehen für die Modernisierung des Hafen Linz und einen 120 Mio. Kredit für den oberösterreichischen Motorradhersteller K.

KTM will innerhalb von fünf Jahren eine halbe Milliarde Euro in die Entwicklung leichter Elektro-Motorräder investieren. Dafür sicherten sich die Innviertler im vergangenen November ein Darlehen über 120 Mio. Euro von der EIB mit Garantie des Europäischen Fonds für Strategische Investments (EFSI), dem sogenannten Juncker-Fonds.

Mitte Februar 2019 wurde eine zweite EFSI-Tranche in Höhe von 40 Mio. Euro für Forschungsaktivitäten des Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel vergeben. Im Vorjahr erhielt Zumtobel bereits ein Darlehen in Höhe von 40 Mio. Euro.

Die im Jänner geäußerten Kritikpunkte des EU-Rechnungshofs an der Wirksamkeit des EFSI sieht die EIB zum Großteil als erledigt an. Die meisten angesprochenen Probleme seien bereits im Jahr 2017 behandelt worden. Viele Empfehlungen des EU-Rechnungshofs habe man bereits implementiert.

