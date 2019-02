Regionalwahl auf Sardinien: 1,4 Millionen Wähler zu Urnen aufgerufen

Rom (APA) - Auf Sardinien finden am Sonntag Regionalwahlen statt. 1,4 Millionen Personen sind dabei wahlberechtigt. Die Wahl gilt als Test für die Regierungsparteien in Rom vor den EU-Parlamentswahlen im Mai. Mit einem Wahlergebnis wird am Montagvormittag gerechnet.

Nach dem Wahlerfolg in den Abruzzen erhofft sich die seit Juni regierende rechte Lega einen weiteren Sprung nach vorne. Lega und Fünf-Sterne-Bewegung, die in Rom verbündet sind, sind auf Sardinien Rivalen. Die Lega und die verbündete rechtskonservativen Partei Forza Italia unterstützen den Mitte-Rechts-Kandidaten Christian Solinas, der als Favorit ins Rennen gegangen ist. Solinas ist Chef der mit der Lega verbündeten autonomistischen sardischen Partei „Partito Sardo d ?Azione“. Der 42-Jährige wurde 2018 in den Reihen der Lega zum Senator in Rom gewählt.

Gefährlichster Rivale Solinas ist der Mitte-Links-Kandidat Massimo Zedda. Der 42-Jährige ist seit 2011 Bürgermeister der Hauptstadt Cagliari. Weniger Chancen werden dem Fünf-Sterne-Kandidaten Francesco Desogus eingeräumt. In den vergangenen Jahren stand Sardinien unter Verwaltung einer Mitte-Links-Administration.

Bei Regionalwahlen in der mittelitalienischen Region Abruzzen hatte sich vor zwei Wochen der Mitte-Rechts-Kandidat Marco Marsilio durchgesetzt, der von der Lega unterstützt wurde. Die Lega hatte 28 Prozent der Stimmen erobert und somit als beste Einzelpartei die Wahlen gewonnen.