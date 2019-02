Bhutans Spagat zwischen Globalisierung und betonter Tradition

Thimphu/Wien (APA) - Klöster scheinen spektakulär über Abgründen zu schweben. Gebetsfahnen flattern auf Bergkämmen fröhlich im Wind. Männer sind in den traditionellen, kuttenartigen Ghos, Frauen in den Kira genannten Wickelkleidern unterwegs. Das bis vor Kurzem abgeschottete Himalaya-Königreich Bhutan hat sich eine auf den ersten Blick einzigartige Idylle bewahrt. Aller Öffnung zum Trotz soll es weitgehend dabei bleiben.

Das wurde am Sonntag auch bei einem Treffen von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) mit Vertretern der „Cross National Happiness Commission“ in der Hauptstadt Bhutan offensichtlich. Die „Nationale Glücks-Kommission“ erhebt alle fünf Jahre (zuletzt 2015) die Zufriedenheit der Bevölkerung. Diese nehme zu, hieß es seitens der Kommission. Doch heißt das nicht, dass auch wirklich alle Bhutanesen glücklich sind. Die Idylle dürfte mitunter nur Fassade sein.

Das zeigten auch Gespräche mit Frauen-NGOs, die Missstände im Justizwesen, Fragen wie Gewalt gegen Frauen und Kinder, Gleichberechtigung oder die Situation von Menschen mit Beeinträchtigungen und Probleme, wie die steigende Jugendarbeitslosigkeit oder Alkoholmissbrauch, thematisierten. Auch die Selbstmordrate wuchs in den vergangenen Jahren. Vielleicht aber, so die Einschränkung von offizieller Seite, sei früher auch aus religiösen Gründen über Suizide einfach nicht gesprochen worden.

Neben dem wirtschaftlichen Umfeld, dem Bildungs- und Gesundheitswesen oder Umweltfragen wird bei den Umfragen der „Cross National Happiness Commission“ auch die psychische Befindlichkeit der Bürger angesprochen oder untersucht, und wie sich die persönliche Zeitgestaltung der jeweiligen Einwohner verändert. „Wie viel Zeit verbringen wir mit Freunden und der Familie“, sei eine der Frage, nannte ein Vertreter der Glückskommission ein Beispiel.

Zweifellos wächst der Einfluss der Globalisierung auf das lange Zeit durch seine geografische Lage isolierte kleine Land in der Bergwelt des Himalayas, wo es zudem zwischen den Riesen China und Indien eingezwängt und deren Begehrlichkeiten preisgegeben ist. Doch glauben König, Regierung, Behörden und auch ein Großteil der Gesellschaft an die Chance, die immer noch weit verbreitete „Rückständigkeit“ ihres Landes zu einer Art Trend setzenden Tugend zu machen. So habe das Land in Sachen natürlicher Heilmittel, Homöopathie oder für den Bio-Sektor brauchbare Landwirtschaft, viel anzubieten. Derzeit fehlen aber noch die Zertifizierungen für einen rentablen Export.

Auch ist die Bereitschaft, sich der Moderne zu öffnen, mitunter endenwollend. Es wäre doch eine gute Idee, entlegene Bergdörfer, die derzeit nur durch Saumpfade zu erreichen sind, mit Seilbahnen zugänglich zu machen. Das könnte die medizinische Versorgung der Bewohner erleichtern oder auch den Tourismus fördern. So lautete eine Idee der Delegation aus Österreich, das in Bhutan seit Jahrzehnten durch die Austrian Development Agency (ADA) vertreten ist.

Ministerpräsident Lotay Tshering gab sich gegenüber solchen hochfliegenden Plänen eher zurückhaltend. Die Menschen hier würden es nach wie vor bevorzugen, sechs Tage per Fuß von einem Bergflecken zum anderen unterwegs zu sein, als einen Dollar für eine Seilbahn auszugeben. Und das nicht nur, weil ein Dollar für einen Bhutanesen einen höheren Kaufwert hat als für einen Mitteleuropäer.

Auch in Sachen Tourismus will sich das auf Tradition bedachte Himalaya-Königreich nicht dem Massenmarkt ausliefern, sondern den Spagat zwischen Tradition und Moderne schaffen. Derzeit darf das „Land des Donnerdrachens“ nur mit organisierten Reisen besucht werden, die pro Tag mindestens 250 Dollar pro Person kosten. Darin sind Transport, Unterkunft und Guide freilich inkludiert. Eine unkontrollierte Flut an (Rucksack-)Touristen soll derart vermieden werden.

Die auf über 7.500 Meter hinauftragenden Berge sollen nicht völlig den Trekking-Touristen ausgeliefert werden, beharrte etwa die „Happiness Commission“. Ein Grund dafür ist simpel: Ganz oben in den Bergen wohnen die Götter. Und im vorwiegend buddhistischen Bhutan kommt der Glauben der Menschen noch vor dem Geschäft.

Das ist auch unübersehbar: Tausende von Stupas, Chörten und mehr als 2.000 Klöster gibt es in dem kleinen Königreich. In rote Gewänder gehüllte Mönche, die ihre Rituale pflegen, klangvolle Gebetsmühlen: All dies verleiht dem Königreich eine fast spirituelle Aura. Auch diese ließe sich natürlich hervorragend vermarkten. Ob das den Bhutanesen aber wirklich Glück bringen würde, ist fraglich.