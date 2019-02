Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Ried im Innkreis

Altheim/Ried im Innkreis (APA) - Ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw hat am Samstagnachmittag bei Altheim im Bezirk Ried im Innkreis in Oberösterreich zwei Verletzte gefordert. Ein 63-jähriger Braunauer kollidierte mit dem Pkw auf der B148 in einem Kreuzungsbereich mit dem Wagen einer 17-jährigen Lenkerin aus dem Bezirk Ried im Innkreis. Beide Autos wurden in ein Feld geschleudert. Die 17-Jährige und ihr 33-jähriger Mitfahrer wurden verletzt.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei um 14.20 Uhr. Die Ursache der Kollision muss noch erhoben werden. Im Wagen des 63-Jährigen saßen noch sein 33-jähriger Schwiegersohn und seine 33-jährige Tochter. Sie blieben offenbar unverletzt. Die 17-Jährige und ihr Mitfahrer wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.