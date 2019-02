Alkolenker wurde in Velden zweimal an einem Abend erwischt

Villach/Velden (APA) - Ein Pkw-Lenker ist am Samstagabend in Velden (Bezirk Villach-Land) gleich zweimal hintereinander alkoholisiert am Steuer erwischt worden. Der 59-Jährige aus Villach geriet mit 1,6 Promille Alkohol im Blut in eine Kontrolle. Es wurde ihm der Führerschein abgenommen. Knapp eine Stunde später setzte sich der Mann erneut ans hinters Steuer - und wurde wieder von den Beamten angehalten. Er wurde angezeigt.