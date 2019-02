Mehrere Brände hielten Feuerwehren in Salzburg auf Trab

Salzburg/Radstadt/Elsbethen (APA) - Mehrere Brände haben am Samstag die Feuerwehren in Stadt und Salzburg auf Trab gehalten. In einer Wohnung im Salzburger Stadtteil Riedenburg hat eine Herdplatte beim Erwärmen von Kerzenwachs Feuer gefangen. Die Wohnungsbesitzerin konnte den Brand laut Polizei nicht löschen. Sie rief die Feuerwehr zu Hilfe. Die 33-Jährige wurde wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht.

In Radstadt im Pongau hatte ein Autofahrer beobachtet, wie starker Rauch aus einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses drang. Er alarmierte die Einsatzkräfte. Mitglieder der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr brachen die Wohnungstüre auf und löschten das Feuer, das im Bereich der Herdplatte ausgebrochen sein dürfte. Personen wurden keine verletzt, es war niemand zu Hause.

Ebenfalls keine Verletzten gab es bei einem Brand bei einer Hütte in Hinterwinkl im Gemeindegebiet von Elsbethen (Flachgau). Laut Polizei hat das Feuer vermutlich ein befeuerter Selchofen verursacht. 35 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aus Elsbethen konnten den Brand rasch löschen.