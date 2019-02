Bob: Weltcup-Ergebnisse Calgary - Männer-Zweier/Treichl auf Platz 16

Calgary (APA) - Ergebnisse vom Bob-Weltcup in Calgary (CAN) am Samstag - Männer-Zweier, Endstand nach 2 Läufen: 1. Francesco Friedrich/Thorsten Margis (GER) 1:50,84 Minuten - 2. Justin Kripps/Ryan Sommer (CAN) +0,09 Sekunden - 3. Johannes Lochner/Christopher Weber (GER) 0,23. Weiter: 16. Markus Treichl/Kristian Huber (AUT) 1,48 - 20. Benjamin Maier/Ion Danut Moldovan (AUT) 1,65

Weltcup-Gesamtwertung (Endstand nach 8 Bewerben): 1. Friedrich 1.800 Punkte - 2. Oskars Kibermanis (LAT) 1.564 - 3. Nico Walther (GER) 1.232. Weiter: 11. Treichl 920 - 20. Maier 562 - 39. Patrick Geiger (AUT) 50