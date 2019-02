Fünf Urlauber bei Schlägereien in Bad Gastein verletzt

Bad Gastein/Bez. St. Johann im Pongau (APA) - Fünf Urlauber sind am Wochenende bei Schlägereien in Bad Gastein (Pongau) verletzt worden. Zunächst wurden am Freitagabend zwei Touristen einer Gruppe aus Finnland verletzt. Drei Unbekannte hatten sie mit Eisbrocken beworfen und einem Urlauber offenbar mehrere Faustschläge verpasst. In der Nacht auf Samstag wurden drei 17-jährige Schweden bei einem Streit zwischen Schweden und Dänen verletzt.

Einer der verletzten Schweden musste laut Polizei ins Unfallkrankenhaus nach Schwarzach im Pongau gebracht werden. Die Wunden wurden mit neun Stichen genäht. Bevor es zu der Rauferei vor einem Hotel gekommen war, haben sich die alkoholisierten Schweden und Dänen gegenseitig beleidigt. Dann sei es zu einem tätlichen Angriff der Dänen gekommen, informierte die Landespolizeidirektion Salzburg am Sonntag.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Unbekannten, welche die Urlauber aus Finnland verletzt hatten, machten sich nach der Tat aus dem Staub. Der Polizei lag vorerst keine Täterbeschreibung vor.