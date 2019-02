IS-Kämpfer - Kurz bekräftigt: Sicherheit der Bevölkerung geht vor

Wien (APA) - In der Debatte über die Rücknahme von Kämpfern der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonntag bekräftigt, dass die Sicherheit der Bevölkerung vorgehe. Es handle sich um ein „komplexes Thema“, bei dem es „sicher keine Schnellschüsse“ geben werde: „Wir sind da sehr zurückhaltend, was die Rücknahme dieser Personen betrifft“, sagte Kurz auf Facebook.

„Wir sind den Amerikanern und auch anderen Staaten dankbar, dass sie erfolgreich gegen den IS ankämpfen“, so der Bundeskanzler. Österreich habe dazu „weder die rechtlichen noch die tatsächlichen Mittel“, und es gebühre sich, „denen zu danken, die hier Soldaten in den Kampfeinsatz schicken, die eigenen Männer gefährden, dafür, dass wir alle ein Stück weit mehr an Sicherheit haben“. Die Rücknahme von IS-Kämpfern sei jedoch „ein sensibles Thema“: „Die Sicherheit in Österreich ist für uns zentral, und insofern werden wir das sehr genau prüfen.“

Seiner Einschätzung nach gebe es „nur sehr, sehr wenige Fälle, und wenn es konkrete Fälle gibt, werden wir die prüfen. Da ist wahrscheinlich dann ein Unterschied zu machen, ob das eine Frau mit einem kleinen Kind ist, wie einer der bekannten Fälle, oder Menschen, die dort vielleicht zahlreiche Leute abgeschlachtet haben. Aber das ist ein komplexes Thema, da wird es sicher keine Schnellschüsse von unserer Seite geben“, fügte Kurz hinzu.