Rätsel um Die Ärzte-Zukunft: Zeichen stehen nicht mehr auf „Abschied“

Berlin (APA/dpa) - Fans der Ärzte dürfen hoffen: Zumindest deutet das Buchstaben-Rätsel auf der Internetseite der Berliner Spaßpunker nicht mehr auf einen Abschied der Band hin. Seit Samstag kann dort der vierte der acht Buchstaben eines Wortes erraten werden. Es ist ein „t“ - das Wort heißt also bisher „Abst....“. Nicht mehr in Frage kommt damit „Abschied“.

Heißt es nun etwa „Abstürze“, „Absteige“, „Abstrich“, „abstrakt“, „abstrus!“ oder „Absturz!“?. Fest steht: Wer den vierten Buchstaben richtig erraten hat, bekommt wieder einen Songschnipsel zu hören. Kündigen Gitarrist Farin Urlaub (55), Schlagzeuger Bela B (56) und Bassist Rodrigo Gonzalez (50) also ein neues Album an und veröffentlichen jede Woche einen Ausschnitt aus einem neuen Titel? Dies vermuten viele Fans in ihren Kommentaren auf der Ärzte-Homepage.

Und ein Fan schreibt: „Wir werden sehen, man muss sagen, das die alten Herren sich nach wie vor sehr gut verkaufen können.“ Denn in einem der Songschnipsel hieß es: „Manchmal ist es einfach Zeit zu gehn.“ Komplett ist das zu erratende Wort erst Ende März.

Bela B war am Donnerstagabend im „Neo Magazin Royale“ von Jan Böhmermann gefragt worden, ob die Ärzte („Westerland“) sich auflösen. Der Musiker erhob dann den Zeigefinger und setzte scheinbar zur Antwort an - doch in jenem Moment blieb das Bild für mehrere Sekunden stehen. Statt der Antwort gab es danach bei nur ein raunendes Publikum zu hören - und dann wechselte Böhmermann das Thema.