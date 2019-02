Fußball: Möschl-Club Dynamo Dresden beurlaubte Trainer Maik Walpurgis

Dresden (APA/dpa) - Der deutsche Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat auf den schwachen Rückrundenstart reagiert und Trainer Maik Walpurgis mit sofortiger Wirkung am Sonntag nach einer nur 166-tägigen Amtszeit beurlaubt. Die Dresdner, bei denen mit Patrick Möschl auch ein Österreicher unter Vertrag steht, unterlagen am Samstag in Darmstadt 0:2 und haben vier der fünf Spiele nach der Winterpause verloren.

Von 15 möglichen Punkten holte Walpurgis nur einen, zudem erzielte Dynamo in den letzten vier Partien keinen eigenen Treffer. Walpurgis hatte Dynamo erst am 11. September 2018 von Uwe Neuhaus übernommen. In den 20 Pflichtspielen unter seiner Verantwortung gab es sechs Siege, fünf Remis und neun Niederlagen.