Hanfplantage in Wiener Einfamilienhaus entdeckt - 624 Pflanzen

Wien (APA) - Die Wiener Polizei hat in einem Einfamilienhaus in der Donaustadt eine Hanfplantage entdeckt. Mittels Bewässerung, Beleuchtung und Belüftung wurden in dem Haus in der Erzherzog-Karl-Straße 624 Pflanzen gehegt und gepflegt. Der 45-jährige Gärtner der Plantage, ein Serbe, wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Sonntag.

Aufgrund der Größe der Plantage dürfte der Mann wahrscheinlich nicht allein agiert haben. Die Polizei geht von weiteren Beteiligten aus. Die Cannabis-Pflanzen standen allesamt in Vollblüte und hätten umgerechnet 70 Kilo Marihuana für den Straßenverkauf ergeben. Weitere Details wollte die Polizei aufgrund von laufenden Ermittlungen nicht bekannt geben. Den Nachbarn war die Plantage jedenfalls nicht aufgefallen.